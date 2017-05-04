У День св. Юрія – покровителя Львова, три храми міста відзначають престольний празник

У Львові є три храми, які носять ім’я цього святого: Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ, Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ, а також храм Великомученика Георгія Побідоносця УПЦ КП. Подаємо розклади святкових богослужінь.

УГКЦ . Архикатедральний Собор святого великомученика Юра (площа св. Юра, 5)

Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год. Очолить Архиєрейську Літургію Владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський

УПЦ . Свято-Георгіївський кафедральний храм (вул. Короленка, 3)

Святкове богослужіння розпочнеться о 9.00 год.

Очолить святкову Літургію Архиєпископ Люблінський і Холмський Авель (Поплавський), Польська Православна Церква.

УПЦ КП. Храм Великомученика Георгія Побідоносця (вул. Чернівецька, 4)

Святкове богослужіння розпочнеться о 8.30 год.

Нагадаємо, св. Юрій (Юрій-Змієборець, Святий Георгій, Георгій Переможець) – святий, мученик і воїн, жив на рубежі ІІІ-IV ст. Походив з християнської сім’ї. Після смерті матері отримав багатий спадок, який роздав бідним. У період переслідування християн імператором Діоклетіаном св. Юрій не зрікся своєї віри, за що, після довгих катувань, був убитий. Св. Юрій вшановується як переможець зла і в іконографії часто зображується як вершник, що вражає списом дракона (останній символізує ідолопоклонство).