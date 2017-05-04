Три райони Львівщини вивозитимуть сміття на Червоноградський полігон

У межах реалізації меморандуму про співпрацю щодо вивезення сміття, Жовківський, Кам’янко-Бузький та Городоцький райони уклали відповідні угоди з містом Червоноград на прийом твердих побутових відходів із зазначений районів.

Ці райони області захоронювали сміття на полігоні «Збиранка», а після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі у них періодично виникали проблеми із вивезенням відходів, інформує прес-служба ЛОДА.

Як повідомив директор департаменту ЖКГ Львівської ОДА Назарій Романчук, запланований обсяг захоронення сміття становить 900 тонн. Крім того, він зазначив, що з обласного екологічного фонду вже виділили 1 мільйон 700 тисяч гривень на придбання сміттєвоза для міста Червоноград.