Приватбанк запустив мобільний сервіс для безконтактних платежів на «Євробаченні»

4 травня ПриватБанк і Visa представили брендований мобільний додаток Privat24 для музичного конкурсу «Євробачення», з яким усі учасники та гості заходу зможуть розраховуватися у фан-зонах конкурсу та будь-яких інших торгових точках без готівки та банківських карток за допомогою смартфонів на базі Android.

Також у ході відкриття інноваційного стенда Visa в містечку «Євробачення» ПриватБанк представив спеціальну миттєву пластикову картку Visa, яку можна оформити безкоштовно за пару хвилин. Таку картку можна легко додати в мобільний гаманець Privat24, щоб розраховуватися безконтактно смартфоном, та отримати шанс на виграш одного з 99 сучасних смартфонів від ПриватБанку та Visa.