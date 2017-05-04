На Львівщині розробляють Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва до 2020 року

У четвер, 4 травня, у Львівській облдержадміністрації відбулось друге засідання робочої групи із розробки Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області до 2020 року.

Участь у засіданні взяв директор департаменту економічної політики Роман Филипів, координатор аналітичного компоненту Програми USAID (ЛЕВ) Оксана Кузяків, старший радник з економічних питань Програми USAID (ЛЕВ) Ігор Бураковський.

Із вступним словом про актуальність розробки Стратегії для покращення підприємницького клімату Львівщини виступив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів. Він зазначив, що розробка та подальша реалізація заходів Стратегії сприятиме конструктивному діалогу влади та бізнесу з питань розвитку та функціонування малого та середнього підприємництва.

Нагадаємо, під час першої зустрічі учасники обговорили принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи (АМБ),характеристики стратегії, ризики, передумови, засади та моніторинг реалізації стратегії, а також стан малого та середнього підприємництва в області.

Наступна зустріч щодо розробки стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року відбудеться у середині червня.

Довідково:

Стратегія розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року – це документ політики, що повністю відповідатиме принципам «Акту з питань малого бізнесу для Європи», який ґрунтується на досвіді ЄС. Цей документ містить чіткі цілі та реалістичні шляхи їх досягнення.

А уже 15 травня на Львівщині з робочим візитом перебуватиме й Директор Регіональної Місії USAID Сюзан Фріц.