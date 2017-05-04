Відтепер оплатити послугу ЦНАП можна он-лайн

У Центрах надання адміністративних послуг Львова додано новий сервіс щодо оплати послуг.

Тож тепер мешканці мають змогу одразу із сайту оплатити певну послугу, а також отримати відповіді на запитання, якщо вони виникатимуть під час такої оплати, інформує прес-служба ЛМР.

«Тепер мешканці, які бажають оформити паспорт, заходять у нашу рубрику «Послуги», знаходять відповідну послугу та одразу із сайту можуть її проплатити (там є необхідна інформація та реквізити), і також у випадку запитань – запитати про послугу, яка цікавить. Так для отримання послуги можна попередньо підготуватися і зекономити час, перебуваючи у Центрі», – зазначила директор департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.