Завтра на вул. Личаківській підключатимуть водопровід: до прилеглих вулиць буде призупинено подачу води

Відтак завтра, з 10.00 год. до 20.00 год. буде призупинено подачу води в Личаківський район міста, обмежений вулицями: вул. Дорога Кривчицька – вул. Мучна – вул. Ніжинська – вул. Лисенка – вул. Довбуша – вул. Кривоноса – вул. Насипна – вул. Сніжна – вул. В.Винниченка – вул. Личаківська – вул. Центнерівка – вул. Некрасова – вул. Пекарська – вул. Мечникова – вул. Погулянка – вул. О.Олеся – вул. Азовська – вул. О.Теліги – вул. Керченська – вул. Зелена (№111-143а) і прилеглі до них.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканців створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням планових ремонтних робіт.