В Україні ««Колекцію» вперше показали у Львові

У Львівському палаці мистецтв – виставка зі збірок Петра Багрія та Михайла Кучірки

Мабуть, багато хто здивувався б, але відомий український колекціонер, меценат, співзасновник мистецького фонду «Артанія» Петро Багрій трохи боявся відкривати свою виставку у Львові. У цьому він зізнався на урочистому відкритті у Львівському палаці мистецтв експозиції «Колекція» з його приватної збірки та приватної збірки Михайла Кучірки.

Властиво, якби не заступниця директора з науково-мистецької роботи Львівського палацу мистецтв Ольга Луковська (і відповідно, нині – куратор експозиції), яка вмовила Петра Багрія показати, бодай, частину збірки у Львові, цієї виставки, напевно, не було б. Як зізнався Петро Багрій «Львівській газеті», це вперше він показує власні надбання на ширший загал. А оскільки мова саме про Львів, що в ієрархії творчих міст для цього збирача є містом особливим, то його внутрішні хвилювання цілком зрозумілі.

Попри те, що експозиція «Колекція» анонсує свій зміст передовсім як зріз українського мистецтва ХХ століття, вагому частину виставки склали твори саме львівських художників. Хоча представлені також митці з Києва, Донецька, Харкова, Одеси та інших міст України. Усіх разом 44 особи. Петро Багрій та Михайло Кучірка сподіваються, що їхній приклад заохотить бізнесову еліту підтримувати сучасне українське мистецтво. Дай, Боже!

«Це – грандіозне відчуття, коли тим, що сильно любиш, що збирав для себе, раптом ділишся з іншими, – розмірковував у розмові зі мною Петро Багрій. – Ми не претендуємо на щось визначне, а просто показуємо, що серцю миле». Колекціонер також зізнався, що за допомогою фахівців взявся (паралельно) за опис збірки, яка налічує більше ніж тисяча експонатів, та оформлення її у мистецький альбом. Це має бути справді цікаво, адже у збірках Петра Багрія та Михайла Кучірки твори саме тих художників, які мають те чи інше визнання у світі.

Експозиція «Колекція» тішитиме львів’ян ще три тижні: 24 травня заявлене як останній день виставки у Львові.