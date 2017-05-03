В Червонограді раніше судимі намагалися вкрасти платіжний термінал

Правоохоронці встановили особи чоловіків, причетних до скоєння правопорушення. За фактом відкрите кримінальне провадження.

В Червоноградський відділ поліції 14 березня о 04.30 надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб намагалися викрасти платіжний термінал з приміщення однієї з фінансових установ. Зловмисники кинули платіжний пристрій на підлогу і перерізали дроти. Однак довести справу до кінця не вдалося, оскільки спрацювала сигналізація і чоловіки втекли.

Працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетні неодноразово раніше судимі двоє місцевих мешканців віком 26 та 31 рік.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього правопорушення карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.