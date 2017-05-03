У Львові відбулася масова бійка молодиків із ножами та сокирами

Правоохоронці затримали 29 осіб, встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 30 квітня о 14.45 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.

« Ми затримали 29 учасників, віком від 18 до 25 років. У них вилучено заборонені предмети: ножі, сокиру, металеві труби, дерев’яні бити та інше. Щодо причин конфлікту, поки що ніяких зрозумілих пояснень хлопці не дають. Зараз проводяться слідчі дії, встановлюються усі обставини події щоб унеможливити подібні ситуації в подальшому», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.