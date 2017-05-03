У Львівській філармонії відзначать 90-річчя Ростислава Братуня

Сьогодні, 3 травня у Львівській обласній філармонії відбудеться захід «Танго нежданої любові»: до 90-річчя видатного українського поета і громадського діяча Ростислава Братуня.

У мистецькій програмі прозвучать пісні композиторів: М. Колесси, Є.Козака, А. Кос-Анатольського, ММ. Скорика, М. Мануляка, Б.-Ю. Янівського, В. Івасюка, В. Камінського, П. Дворського на слова Ростислава Братуня.

Участь братимуть Павло Дворський з синами, Марян Шуневич, Софія Федина, Лія Стаматакі, Анна Богачевська, Вікторія Сивоус.

Музичне різноманіття втілюватимуть SISTERZZ VOICE та Вокальна формація Art Voice, Львівський муніципальний хор «Гомін», мішаний хор студентів Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича, хор студентів Львівського музичного коледжу ім. С. Людкевича «Дівочі мрії» та Академічний інструментальний ансамбль «Високий Замок», інформує прес-служба ЛОДА.