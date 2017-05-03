У Городку загинув залізничник

Попередньо встановлено, що 40-річний місцевий мешканець, під час виконання робіт, впав на колію та потрапив під колеса вагонів.

Сьогодні, 3 травня, близько 3.30 у Городоцьке відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції у місті Городок загинув працівник залізниці.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, котрий працював на залізниці складальником вагонів. Попередньо встановлено, що залізничник, під час виконання робіт, впав на колію та потрапив під колеса вагонів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до семи років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до двох років або без такого, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.