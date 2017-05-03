У департаменті паливно-енергетичного комплексу ЛОДА є вакансія

Департамент паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця.

Зокрема, в департаменті ПЕК шукають провідного спеціаліста відділу вугільної та енергетичної промисловості управління паливно-енергетичного комплексу.

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою, без досвіду роботи.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Із докладнішою інформацією можна ознайомитись на сайті Національного агентства України з питань державної служби в розділі «Вакансії» (http://nads.gov.ua/page/lvivska-oblast).

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 413 (а) до 26 травня 2017 року.

Контактний тел.: 261-21-91, 2-999-237.