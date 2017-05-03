День міста Львова 2017: усі заходи

Програма святкувань з 5 по 7 травня

Традиційно у Львові відзначають День міста у перші вихідні травня, і цьогоріч святкування проходитимуть з 5 по 7 число. У ці дні місцеві вулиці перетворяться на святковий парад, у який поринуть тисячі львів’ян та гостей міста. Які урочистості нас чекають? “Львівська газета” пропонує 5 найцікавіших подій кожного дня святкувань.

5 травня, п’ятниця:

13.30 – Концерт від духовного оркестру “Львівські фанфари” у міжнародному аеропорті “Львів” ім. Данила Галицького

15.30 – Флешмоб “Львів – місто, що надихає” на Площі Ринок

16.00 – Відкриття вуличної виставки світлин-переможців фотофлешмобу “Це надихає”, який тривав увесь квітень у соціальній мережі Facebook

17.00-19.00 – Вуличні виступи духових оркестрів на центральних площах міста

21.00 – Показ ретроспективних фільмів про Львів просто неба на пл. Музейній, у парку “Горіховий гай” та парку культури ім. Б. Хмельницького, а також у Львівському кіноцентрі, що на вул. В. Великого, 14/18а

6 травня, субота:

11.00 – Урочистий сніданок до Дня міста на пл. Музейній

14.00-15.00 – Святкова міська хода центральними вулицями міста

14.00-16.00 – Унікальний концерт “Відчинилося життя” за участі незрячих вокалістів та симфонічного оркестру театру ім. М. Заньковецької у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького

15.00 – Спортивний острівець на просп. Свободи біля пам’ятника Тарасу Шевченку

23.00 – 3D мапінг на балконі Львівської ратуші

7 травня, неділя:

12.00 – Дитячий фестиваль у парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького

14.00 – Програма заходів від Офісу “Львів – Місто літератури ЮНЕСКО” “Територія літератури” на Площі Ринок

15.00 – Святковий концерт від симфонічного оркестру “INSO – Львів”, студії “АртГільдіяБалету” та студії Академічного та сучасного балету на Пл. Ринок

15.00-21.00 – Міжнародний фестиваль духових оркестрів та мажореток “Королівський Лев” на Сихові

16.00 – Мистецькі проекти у двориках костелу Св. Лазаря та театру Лесі Українки

Свято не омине й інші райони Львова: детальну програму святкувань можна переглянути тут:

Також з 5 по 7 травня у Львові проходитиме цілодобовий арт-фестиваль New Wave Exhibition та Міжнародний форум “Золотий мольберт” на пл. Св. Юра.