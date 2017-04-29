Завтра в усіх храмах УГКЦ відбудуться заупокійні богослужіння за жертвами акції «Вісла»

Єпископи УГКЦ для належного вшанування жертв акції «Вісла» 1947 року закликають усіх священнослужителів у неділю, 30 квітня 2017 року, відслужити заупокійні богослужіння на спомин про жертв цього насильства.

Про це було вирішено під час Сімдесят п’ятої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, яка відбулася 26-27 квітня 2017 року у Львові, – інформує секретаріат Синоду.

Окрім того, згідно з постановою Синоду, у всіх катедральних соборах УГКЦ для вшанування жертв цього насильства буде встановлено пам’ятні дошки.