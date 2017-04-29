Уже сьогодні в центрі міста відбудеться соціально-просвітницький захід «Живи Активно!»

Сьогодні, 29 квітня, на алеї проспекту Свободи (за пам’ятником Т.Г. Шевченку) у Львові з 12.00 до 17.00 відбудеться фестиваль здоров’я «Живи Активно!».

Мета фестивалю – популяризація здорового способу життя, поширення інформації про важливість своєчасної діагностики та обстежень, засади превентивної медицини, дієтології, поширення інформації про правила збалансованого харчування та фізичних навантажень.

Організатори фестивалю: журнал та портал «Живи Активно!», www.zhyvyaktyvno.org, Асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

Програма фестивалю:

Безкоштовні консультації – кардіолога, сімейного лікаря

Майстер-класи від мережі жіночих фітнес-клубів ФітКьорвз

Як контролювати артеріальний тиск

Фізична активність дітей та підлітків

Основи здорового харчування

Усі охочі зможуть безкоштовно виміряти:

артеріальний тиск

загальну кількість жиру

кількість вісцерального жиру ( жиру, що оточує внутрішні органи)

індекс маси тіла

кількість м’язевої тканини

добовий метаболізм (кількість ккал, потрібних організму на добу)

масу тіла

цукор крові

визначення щільності кісток ультразвуковим методом

визначення ризику інфаркту міокарда та інсульту

визначення гостроти зору

визначення насичення крові киснем.

У програмі – майстер-класи з фізичної активності (фітнесу та танців)

Танцювальний проект ЖИВИ ТАНЦЮЮЧИ

Запрошують усіх, хто цікавиться здоровим способом життя та спортивними навантаженнями. Вхід вільний.