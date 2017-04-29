Уже сьогодні в центрі міста відбудеться соціально-просвітницький захід «Живи Активно!»

Сьогодні, 29 квітня, на алеї проспекту Свободи (за пам’ятником Т.Г. Шевченку) у Львові з 12.00 до 17.00 відбудеться фестиваль здоров’я «Живи Активно!».

Мета фестивалю – популяризація здорового способу життя, поширення інформації про важливість своєчасної діагностики та обстежень, засади превентивної медицини, дієтології, поширення інформації про правила збалансованого харчування та фізичних навантажень.

Організатори фестивалю: журнал та портал «Живи Активно!», www.zhyvyaktyvno.org, Асоціація превентивної та антиейджинг медицини.

Програма фестивалю:

  • Безкоштовні консультації – кардіолога, сімейного лікаря
  • Майстер-класи від мережі жіночих фітнес-клубів ФітКьорвз
  • Як контролювати артеріальний тиск
  • Фізична активність дітей та підлітків
  • Основи здорового харчування

Усі охочі зможуть безкоштовно виміряти:

  • артеріальний тиск
  • загальну кількість жиру
  • кількість вісцерального жиру ( жиру, що оточує внутрішні органи)
  • індекс маси тіла
  • кількість м’язевої тканини
  • добовий метаболізм (кількість ккал, потрібних організму на добу)
  • масу тіла
  • цукор крові
  • визначення щільності кісток ультразвуковим методом
  • визначення ризику інфаркту міокарда та інсульту
  • визначення гостроти зору
  • визначення насичення крові киснем.

У програмі – майстер-класи з фізичної активності (фітнесу та танців)

  • Танцювальний проект ЖИВИ ТАНЦЮЮЧИ

Запрошують усіх, хто цікавиться здоровим способом життя та спортивними навантаженнями. Вхід вільний.