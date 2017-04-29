Уже сьогодні в центрі міста відбудеться соціально-просвітницький захід «Живи Активно!»

Сьогодні, 29 квітня, на алеї проспекту Свободи (за пам’ятником Т.Г. Шевченку) у Львові з 12.00 до 17.00 відбудеться фестиваль здоров’я «Живи Активно!».
Мета фестивалю – популяризація здорового способу життя, поширення інформації про важливість своєчасної діагностики та обстежень, засади превентивної медицини, дієтології, поширення інформації про правила збалансованого харчування та фізичних навантажень.
Організатори фестивалю: журнал та портал «Живи Активно!», www.zhyvyaktyvno.org, Асоціація превентивної та антиейджинг медицини.
Програма фестивалю:
- Безкоштовні консультації – кардіолога, сімейного лікаря
- Майстер-класи від мережі жіночих фітнес-клубів ФітКьорвз
- Як контролювати артеріальний тиск
- Фізична активність дітей та підлітків
- Основи здорового харчування
Усі охочі зможуть безкоштовно виміряти:
- артеріальний тиск
- загальну кількість жиру
- кількість вісцерального жиру ( жиру, що оточує внутрішні органи)
- індекс маси тіла
- кількість м’язевої тканини
- добовий метаболізм (кількість ккал, потрібних організму на добу)
- масу тіла
- цукор крові
- визначення щільності кісток ультразвуковим методом
- визначення ризику інфаркту міокарда та інсульту
- визначення гостроти зору
- визначення насичення крові киснем.
У програмі – майстер-класи з фізичної активності (фітнесу та танців)
- Танцювальний проект ЖИВИ ТАНЦЮЮЧИ
Запрошують усіх, хто цікавиться здоровим способом життя та спортивними навантаженнями. Вхід вільний.