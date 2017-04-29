У Золочеві внаслідок ДТП травмувався 24-річний мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 квітня о 17.15 на вулиці Тернопільській у місті Золочів

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Ауді А6» під керуванням 31-річного мешканця Золочева з мотоциклом «Мустанг», за кермом якого перебував 24-річний мешканець одного з сіл Золочівського району.

Унаслідок автопригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.