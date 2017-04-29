У Мостиськах унаслідок пожежі мало не згорів автомобіль

28 квітня о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Toyota Corolla у м. Мостиська по вул. Рудниківська, 3. Про це інформує ГУ ДСНС у Львівській області.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ державної пожежно-рятувальної частини № 26 м. Мостиська. Завдяки діям вогнеборців пожежу вдалося швидко ліквідувати та врятувати від знищення вогнем автомобіль та п розміщену поряд будівлю.

Пожежу локалізували о 16:36 та ліквідували о 16:39. Вогнем знищено акумуляторну батарею та пошкоджено електропроводку.

Причину займання встановлюють. Унаслідок події ніхто не постраждав.