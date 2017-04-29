У Миколаївському районі запрацювала місцева пожежна команда (ФОТО)

Учора, 28 квітня, відбулося урочисте відкриття місцевої пожежної команди в одному з найвіддаленіших куточків регіону – селищі Більче Миколаївського району

Участь у представленні пожежної команди взяли керівники Миколаївської районної ради та районної державної адміністрації, сільської ради, місцеві депутати, представники громадськості та ГУ ДСНС України у Львівській області.

Підрозділ місцевої пожежної охорони створено для гарантування безпечних умов життєдіяльності мешканців сільської ради, а також для формування тісної взаємодії з державними пожежно-рятувальними підрозділами Миколаївського району при реагуванні на надзвичайні ситуації та проведення рятувальних заходів різного характеру.

Урочисту червону стрічку на честь відкриття приміщення нової місцевої пожежної команди, перерізали заступник начальника ГУ ДСНС України у Львівській області з державного нагляду та контролю Юрій Кагітін разом із головою Миколаївської РДА Тарасом Оприском.

Настоятель місцевого храму отець Ярослав освятив пожежний автомобіль і приміщення пожежного депо, де рятувальники нестимуть службу.

Під час церемонії відкриття до присутніх з вітальним словом звернувся сільський голова Степан Суховерський: « постійно закликаю своїх колег – сільських голів, аби вони не стояли осторонь даної проблеми, а всіма силами сприяли її вирішенню. Адже, створення місцевих пожежних команд у районі забезпечить надійний захист громадян, населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь від пожеж. Переконаний, що кожен із нас зацікавлений у безпеці рідного села».

Привітав членів МПК із початком роботи й заступник начальника ГУ ДСНС України у Львівській області з державного нагляду та контролю Юрій Кагітін. У своєму вітальному слові він зазначив, що підрозділи оперативно-рятувальної служби Львівщини перебувають у постійній бойовій готовності і завжди готові прийти на допомогу населенню. Але саме у віддалених населених пунктах місцева пожежна команда стане найкращим помічником професійним вогнеборцям, адже зможе швидко прибути на місце біди й ліквідувати її наслідки.

У Більчицькій пожежній команді працюватиме п’ятеро рятувальників. Всі вони отримали формений одяг та взуття, та пройшли відповідні фахові навчання.

Представники ГУ ДСНС України у Львівській області вручили рятувальникам місцевої пожежної команди ключі від пожежного автомобіля з усім необхідним пожежно-технічним обладнанням, та побажав їм гідно виконувати свій професійний обов’язок на благо українського народу. А на завершення відкриття присутнім подарували чудовий музичний дарунок від народного вокального гурту «Гердан».

Нагадаємо, створення мережі місцевих пожежних команд відбувається в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій щодо організації та розвитку рятувальної справи, надання допомоги в разі необхідності при ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, гасіння пожеж та реалізації заходів цивільного захисту.