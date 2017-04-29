У Львові злодія «спалила» чесно куплена ковбаса

Чоловік, у якого знайшли речовину, схожу на наркотичну, обікрав супермаркет, але купив у ньому ковбасу

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова

Учора ввечері патрульні отримали виклик про конфлікт на вулиці Водогінній, 2. Коли приїхали на місце події, то побачили там жінку та чоловіка, які сварилися. Заявниця розповіла, що вона працювала на клумбі й висаджувала квіти, а невідомий їй чоловік підійшов, почав хуліганити і намагатися вирвати всі насадження. Патрульні побачили, що чоловік в неадекватному стані. При ньому були речі походження, який він не зміг пояснити. У пакеті були пошкоджені 4 банки ікри, 17 шоколадних цукерок, ковбаса, канцелярський ніж, міні-кусачки, міні-плоскогубці, напилок, а також пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Жінка написала заяву на чоловіка. На місце викликали слідчих. Згодом, патрульні побачили чек з одного із супермаркетів на вулиці Зеленій, де громадянин купував ковбасу. Інспектори поїхали до торговельного закладу та попросили до адміністрацію переглянути камери спостереження. Там патрульні побачили, як громадянин викрадає банки з ікрою і цукерки. Ємності з ікрою він пошкодив, коли плоскогубцями зрізав з них пломби. Адміністрація супермаркету теж написала заяву на чоловіка.

Усі речові докази вилучили слідчі Личаківського відділу поліції. Якщо експерти встановлять, що речовина є наркотичною, громадянину загрожує відповідальність не лише за крадіжку та хуліганські дії.

До слова, 33-річного громадянина вже неодноразово притягали до відповідальності за крадіжки, зокрема в супермаркетах.