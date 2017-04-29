Поліція розшукує підозрюваного в розбої уродженця Сокальщини (фото)

Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області розшукує громадянина Пігуру Михайла Васильовича, 23.11.1966 р.н., уродженця с.Карів Сокальського району Львівської області, без постійного місця проживання (без реєстрації). Чоловіка розшукують за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.187 (Розбій) КК України.

У відділі комунікації поліції Львівської області просять усіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваного, звертатися на оперативну лінію 102 або за телефоном: 067-934-83-27, 063- 643-90-66.