На Львівщині водій збив 62-річну велосипедистку і зник із місця події

Унаслідок автопригоди жінку госпіталізували з діагнозом «закритий перелом лівої гомілки»

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 28 квітня близько 23.00 в селі Корналовичі, Самбірського району, – повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, невідомий водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись в одному напрямку з велосипедисткою, 62-річною мешканкою одного з сіл Самбірського району, різко повернув праворуч, після чого зіткнувся з жінкою на велосипеді. Унаслідок зіткнення жінка впала на узбіччя, а водій легковика зник з місця події.

Велосипедистку з діагнозом «закритий перелом лівої гомілки» госпіталізовано.

Правоохоронці встановлюють особу водія та місце перебування транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо ви стали свідком цієї автопригоди чи знаєте особу водія, який скоїв зіткнення, повідомте в найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102.