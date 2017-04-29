Мешканець Червонограда завдяки довірливим знайомим збагатився на 12 000 гривень

У Шевченківський відділ поліції звернувся 20-річний мешканець Кам’янко-Бузького району. За словами заявника, з його квартири у Львові було викрадено гаманець з грошима. Сума заподіяних збитків становила близько 3 000 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння крадіжки причетний 23-річний мешканець міста Червоноград, який винаймав квартиру в потерпілого.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Під час розслідування працівники поліції з’ясували, що зловмисник також причетний до шахрайства. В лютому він позичив у знайомого львів’янина 9000 гривень на лікування матері та ремонт помешкання. В обумовлений термін червоноградець грошей не повернув.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вчинення цього злочину карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Розслідування триває.