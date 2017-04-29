Львівська бібліотека отримала унікальне видання «Вінні Пуха» лемківською мовою (ФОТО)

«Унікальне лемківське видання книги А. Мілна «Віні Пу» від сьогодні є в нашій бібліотеці», – зазначено в повідомленні Львівської обласної бібліотеки для дітей.

Це видання, яке є єдиним у Львові й Україні, бібліотеці подарував Петро Табака, координатор міжнародного проекту «Ми українці. Я і ти!», викладач школи з м. Лідзбарк Вармінський, Польща.

Проект «Ми українці. Я і ти!» спрямований на популяризацію української класичної та сучасної літератури, історії України, її традицій та звичаїв серед українців, що живуть за кордоном

Першими учасниками проекту стали: Польща, зокрема міжшкільні пункти вивчення української мови трьох міст Лідзбарк Вармінський, Добре Місто та Cвйонтки. Керівник – Петро Табака.

Місто Ольштин, Польща. Пункт вивчення української мови в Ольштинській гімназії №7. Кервник – Мирослава Четирба-Піщако.

Бібліотеки України – учасниці проекту