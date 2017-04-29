Google присвятив дудл японській киці Тамі (ФОТО)

Тама (29 квітня 1999 – 22 червня 2015) – кішка, що була станційним доглядачем і виконавчим директором станції Кісі в японському місті Кінокава префектури Вакаяма

Компанія Google присвятила Тамі сьогоднішній дудл.

У квітні 2006 року залізнична компанія Вакаями звільнила всіх співробітників станцій задля скорочення витрат. Станційних доглядачів набрали за невелику зарплату зі співробітників місцевих підприємств поблизу кожної станції, які займалися цим без відриву від основної роботи. Для станції Кісі на посаду станційного доглядача обрали Тосіко Кояму, бакалійницю, що жила неподалік. Кояма годувала на станції бездомних котів серед яких була й Тама.

У січні 2007 року залізничні чиновники вирішили офіційно назвати Таму станційним доглядачем. Її основним обов’язком на посаді станційного доглядача було вітання пасажирів. Посада передбачала носіння кашкета доглядача; «робочий день» тривав із 9 до 17 години; замість зарплати залізниця надавала Тамі безкоштовно котячу їжу.

Реклама від призначення Тами зумовила збільшення пасажиропотоку на 17% того ж місяця порівняно із січнем 2006 року; статистика перевезення пасажирів за березень 2007 року показала 10% зростання порівняно з попереднім фінансовим роком. Подивитися на нову працівницю з усієї Японії з’їжджалися натовпи туристів. Скуповуючи сувеніри, вони надали потужний імпульс розвитку місцевого бізнесу.

Станцію Кісі переобладнали. Там відкрили кафе, присвячене Тамі, магазин котячих сувенірів, і навіть дах самої будівлі станції перебудували так, щоб він був схожим на морду кішки.

Дослідження показали, що розголос призначення Тами сприяв припливу 1,1 мільярда єн у місцеву економіку.

У січні 2008 року Таму підвищили до посади «старшого станційного доглядача»: у церемонії взяли участь президент компанії і мер. У підсумку просування по службі киця стала «єдиною жінкою на керівній посаді» в компанії. На новій посаді вона мала «офіс» – перероблену будку для продажу квитків, обладнану котячим туалетом.

У січні 2010 року залізничні чиновники сприяли просуванню Тами на посаду Operating Officer (виконавчого директора) на знак визнання її внеску в розширення клієнтської бази компанії. Тама продовжувала роботу доглядача, прийнявши нову роботу; вона була першою кішкою, що стала одним з керівників залізничної корпорації. Її штат складався з двох котячих станційних доглядачів-помічників: кота Тібі і матері Тами, рудої смугастої кішки Міїко.

Померла киця 2015 року, у віці 16 років. Її поховали з великими почестями.

Президент залізничної компанії Wakayama Electric Railway Міцунобу Кодзіма подякував Тамі за її роботу і пообіцяв встановити монумент на її честь.

Тама знялася в документальному фільмі про кішок під назвою «Котячий шлях» («La Voie du chat») французькою мовою та «Котячі уроки» («Katzenlektionen») німецькою італійського режисера Міріам Тонелотто.

За матеріалами Вікіпедії