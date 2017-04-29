Фахівці радять, як вберегтися від укусів комарів

Весна цьогоріч видалась холодною та затяжною, і такі кліматичні умови є сприятливими для підвищеного виплоду комарів

Відтак у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» дають поради, як уберегтися від укусів комарів.

«Щоб комарі не докучали, в оселі можна скористатись звичайним електрофумігатором. Але можна використовувати й природні способи їх відлякування: на вікнах, квартирках повісити москітні сітки чи марлю. Оминатиме комар і ту кімнату, де ростуть на підвіконні герань чи звичайні томати. А під будинком можна посадити календулу, матіолу, нагідки.

У ролі репелентів, тобто засобів, які відлякують комах, можна використовувати насичені олійки – кедрову, анісову, ялівцеву. На природі проти комарів дієві відлякувальні креми, гелі, спреї. Ефективним засобом боротьби проти комарів є дим – він їх відлякує. Достеменно відомо, що комарі не переносять запаху одеколону «Гвоздика». Тож про цей дієвий і недорогий засіб забувати не слід.

Варто пам’ятати, що комарі найбільше кусають у безвітряну погоду та перед заходом сонця. А днювати вони люблять у високій рослинності поблизу водойм. Коли комар таки вкусив, щоб зняти свербіж і біль, можна скористатися спеціальними кремами. Також можна місце укусу змочити розчином питної соди, прикласти листок подорожника. Якщо впродовж одного-двох днів реакція на укус ще тримається, потрібно обов’язково звернутися до лікаря», – порадили у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».