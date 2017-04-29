До Дня міста відремонтують підземний перехід на розі вул. Галицької і просп. Свободи

Про це повідомили у Галицькій районній адміністрації

«Йдеться про дрібний ремонт, зокрема сходів. Його власним коштом виконають підприємці, які орендують приміщення в цьому переході», – розповів Андрій Зозуля, заступник голови Галицької РА.

Нагадаємо, виконавчий комітет ЛМР учора ухвалив рішення про реєстрацію права комунальної власності на підземний пішохідний перехід на вул. Стрийській, 45 – вул. Володимира Великого.

Відповідно до рішення, підземний пішохідний перехід загальною площею 381,6 кв. м, згідно з технічним паспортом, складеним Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» від 28.03.2017 за інвентарним № 697, передають у комунальну власність територіальній громаді Львова в особі Львівської міської ради, а саме: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР має вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.