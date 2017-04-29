День відкритих дверей у Ботанічному саду ЛНУ відбудеться за будь-якої погоди (фото)

Ботанічний сад ЛНУ ім.І.Франка чекає на гостей

Завтра, 30 квітня, у Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка, що на вул. Кирила і Мефодія, 4, відбудеться День відкритих дверей. Заходи Дня триватимуть від 12.00 до 18.00.

У саду саме досягли піку цвітіння магнолії. Оскільки, за прогнозами синоптиків, завтра буде прохолодна погода, відвідувачам варто подбати про теплий одяг.

Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка є одним із найстаріших садів України та Східної Європи. Заснований у 1852 році, він має тривалу історію та надзвичайно багату колекцію рослин. Сьогодні ботанічний сад – навчальна, науково-дослідна та природоохоронна установа при франковому університеті. Територіально розміщений на двох ділянках у межах міста Львова (вул. Кирила і Мефодія, 4 (2 га); вул. Черемшини, 44 (16,5 га)).

Ботанічний сад веде просвітницьку діяльність, яка спрямована на поширення ботанічних та екологічних знань серед населення. Задля цього Ботанічний сад щорічно проводить дні відкритих дверей, які мають змогу відвідати мешканці та гості міста Львова. Співробітники Ботанічного саду за попереднім записом також проводять екскурсії для школярів і студентів.