Біля траси в Бродівському районі виявили тіло чоловіка, ймовірно – жертви ДТП

Він міг загинути внаслідок наїзду автомобіля

Сьогодні, 29 квітня, о сьомій ранку до поліції надійшла інформація про те, що на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Гаї-Смоленські Бродівського району, на узбіччі дороги виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини його смерті. Серед інших розглядають версію, що чоловік міг загинути внаслідок наїзду автомобіля. Призначено низку експертиз.

Правоохоронці звертаються до всіх, кому відомі деталі події, з проханням повідомити про це в найближчий відділ поліції. Також можна зателефонувати на оперативний номер 102.