30-річний киянин випав із третього поверху готелю на Львівщині

У Пустомитівське відділення поліції 28 квітня близько шостої ранку надійшло повідомлення від адміністратора готелю, розташованого в одному з сіл району. Чоловік повідомив, що на території готелю на землі лежить їхній клієнт, 30-річний мешканець Києва.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що постоялець випав з вікна готелю на третьому поверсі.

Чоловіка госпіталізовано в операційне відділення з діагнозом: «перелом стегнової кістки із зміщенням, перелом кісток тазу, забійна рана лобної ділянки».

Правоохоронці встановлюють, унаслідок чого киянин випав з вікна. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.