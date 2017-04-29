15 громадян України безкоштовно навчатимуться у вишах Польщі (умови)

Триває прийом заявок

Відповідно до ст. 2 Угоди про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністром національної освіти Республіка Польща польська сторона готова прийняти громадян України на безкоштовне навчання (без виплати стипендій) до вищих навчальних закладів Польщі на 2017/2018 академічний рік:

До 2 осіб на навчання на ступінь магістра (повний цикл навчання бакалавр + магістр – 5 років);

До 10 осіб на часткове/семестрове навчання (бакалаврські програми, другий семестр навчального року);

До 3 осіб на навчання (стажування) до аспірантури.

Звертаємо увагу, що всі витрати (проживання, харчування, проїзд та ін.), пов’язані з перебуванням у Польщі, покриваються за рахунок учасника.

Навчання ведуть польською мовою у ВНЗ, підпорядкованих Міністерству науки і вищої освіти Польщі (тобто, без спеціальностей медичного і художнього профілю).

Кандидати на отримання ступеня магістра (за потреби) проходять також – в рамках угоди – річний мовно-підготовчий курс. Якщо кандидат відмовляється від проходження річного підготовчого курсу, він може взяти участь у конкурсі, якщо:

налагодив контакт з польськими вищими навчальними закладами і зареєструвався в системі електронного набору на навчання;

в нього є попереднє підтвердження про прийом на навчання, отримане з польського вищого навчального закладу.

Ці критерії/вимоги не застосовуються до особи, яка буде брати участь у річному підготовчому курсі.

Перед приїздом до Польщі потрібно мати страховий поліс на випадок хвороби або нещасних випадків (це можна зробити у Польщі в Національному фонді охорони здоров’я NFZ).

МОН України прийматиме заявки (заповнена аплікаційна форма та необхідні документи) в електронному та паперовому форматах (у 2-х примірниках, 2-й примірник – копії).

Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна,

Міністерство освіти і науки України,

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції,

Примітка: конкурс на навчання у Польщі 2017

В електронному форматі скановані PDF документи необхідно надіслати на електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа «Конкурс на навчання у Польщі 2017».

Перелік необхідних документів:

Анкета встановленого зразка (українською мовою);

Анкета для навчання в Польщі, яку можна завантажити на сайті http://buwiwm.edu.pl/kwestionariusz-kandydata-na-ksztalcenie-w-polsce-pl-en/ (англійською або польською мовою);

CV;

Мотиваційний лист (англійською або польською мовою);

Рекомендаційний лист (англійською або польською мовою);

Копії документів про освіту: атестат і додаток до атестата або диплом і додаток до диплома або академічна довідка з випискою з залікової книжки;

Копія сертифіката про володіння польською мовою (у разі наявності);

Лист про попереднє зарахування від ВНЗ Польщі (у разі наявності);

Копія закордонного паспорта.

Усі необхідні документи мають бути надіслані до Міністерства освіти і науки України до 22 травня 2017 року.