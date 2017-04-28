Заступника начальника обласного управління водних ресурсів відсторонили від посади

Личаківський районний суд Львова 27 квітня задовольнив клопотання про відсторонення від посади заступника начальника Львівського обласного управління водних ресурсів. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначимо, у грудні 2015 року стосовно цього посадовця було скеровано до суду обвинувальний акт за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання й одержання 25 тис. грн. неправомірної вигоди за сприяння у пришвидшеному виготовленні проектно-кошторисної документації та заниження вартості будівельних робіт водойми.

Тоді ж суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 97,4 тис. грн., яку він сплатив.

При цьому чиновника відсторонили від займаної посади, а на усе його майно наклали арешт.

Однак, щоб уникнути виконання вказаного рішення суду та мати можливість впливати на перебіг судового розгляду у кримінальному провадженні, посадовець перевівся на посаду заступника начальника Львівського обласного управління водних ресурсів.