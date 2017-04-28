За розповсюдження в Інтернеті дитячої порнографії львів’янин може сісти на 10 років

Мешканець Львова у грудні 2016 року за допомогою власного комп’ютера, розмістив в Інтернеті відеозапис порнографічного характеру. У подальшому він розмістив ще 10 відеозаписів в Інтернеті, які, згідно з висновком комплексної комп’ютерно-технічної та мистецтвознавчої експертизи належать до продукції порнографічного характеру з ознаками дитячої порнографії.

Вказані записи були доступні для подальшого безперешкодного перегляду користувачами мережі Інтернет, які мали вільний доступ до його сайту.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень мешканцеві Львова загрожує покарання до 10 років позбавлення волі, – повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Кримінальне провадження перебуває на розгляді в одному з районних судів міста Львова.