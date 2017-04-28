«За перше півріччя КП «Львівспецкомунстранс» витратило майже 100 млн грн», – Веремчук

Депутат вимагає детального звіту комунального підприємства про кожну витрачену копійку

Лише за перше півріччя комунальне підприємство «Львівспецкомунтранс» витратило 100 млн грн.

Таку цифру навів 27 квітня під час сесії Львівської міської ради керівник фракції «Народний контроль» Валерій Веремчук під час обговорення Меморандуму по вивозу ТПВ.

«Учора під час засідання бюджетної комісії, коли обговорювали питання виділення грошей для виконання Меморандуму, неприємною несподіванкою для всіх стала інформація, що «Львівспецкомунтранс» уже встиг витратити майже 100 млн грн! Це величезна сума! Для порівняння річна «вартість» Меморандуму для Львова – 70 млн на рік!» – наголосив Веремчук.

Відтак він заявив, що комунальне підприємство має негайно детально, по пунктах відзвітувати про кожну витрачену копійку.

«Що з’їло таку суму? Вивіз сміття? Пресувальні лінії? Чи що інше? Наразі ж ці витрати не вкладаються у голові та неприємно вражають», – резюмував Веремчук.