Як учасникам АТО отримати допомогу у Львові

Ветерани АТО Львова можуть безплатно отримати юридичні та психологічні консультації, медичне обстеження та допомогу з оформленням документів

Куди звертатися?

З червня 2016 року у Львові запрацював Центр надання послуг учасникам бойових дій. Звертатися потрібно за адресою Пекарська, 41. Центр обслуговує не лише демобілізованих із зони АТО, а учасників інших бойових дій.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій – єдиний в Україні, що функціонує як комунальна установа. Там працює 18 осіб – це колишні учасники АТО, їх дружини та волонтери. Підпорядковується установа управлінню соціального захисту ЛМР.

Який розмір фінансування?

Кошти на функціонування Центру надходять із міського бюджету. Безпосередньо на роботу комунальної установи за період червень-грудень 2016 виділили близько 1 млн грн. Фінансування програм з допомоги воїнам АТО становить 10% від загального бюджету Львова.

Які послуги надає центр?

За адресою Пекарська, 41, учасник бойових дій може записатися на безплатне медичне обстеження. У центрі зібрано інформацію про медичні заклади та можливі послуги, які цей заклад готовий надати безкоштовно. За словами заступниці директора центру Любові Возняк, є навіть домовленості із приватними клініками. Як приклад, наводить стоматології, які готові прийняти 3-4 пацієнтів-атовців на місяць. Після того, як учасник бойових дій звертається з проблемою зі здоров’ям, працівники консультують його щодо медичної послуги, записують у себе і скеровують у потрібну установу з необхідними документами.

Крім того, Львівський центр організовує програму плавання, національно-патріотичне виховання дітей та інші тренінги та заходи.

Які матеріальні виплати можна отримати?

Учасники АТО можуть отримати одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем, на дороговартісне лікування та на оздоровлення дітей.

Які консультації можна отримати?

У центрі можна отримати юридичні та психологічні консультації. Оскільки після демобілізації виникає безліч питань щодо оформлення документів, працівники установи надають інформацію про пільги та соціальні гарантії, а також про послідовність дій щодо їх отримання. Консультують у центрі й про наявні вакансії на ринку праці. За одержанням необхідної інформації можуть звертатися і самі учасники бойових дій, і члени їхніх сімей. Крім того, не обов’язково бути саме львів’янином, у центрі надають інформаційну підтримку незалежно від місця проживання.

Центр співпрацює із благодійними та волонтерськими організаціями, зокрема, Всеукраїнська спілка учасників АТО, Львівський клуб активного відпочинку, Кризова психологічна служба міста Львова та інші. Тому працівники установи розповідають про програми, які організовані волонтерами та якими можуть скористатися ветерани.

Які є додаткові проекти?

Серед освітніх проектів: «Школа правової грамотності» та «Школа англійської з носіями мови». Діти учасників бойових дій можуть відвідувати «Школу молодого десантника», а ось «Туристичні поїздки» розраховані на усю сім’ю. Психологічну підтримку учасникам АТО надають у рамках проекту «Серце воїна». Родина ж може отримати допомогу психолога, скориставшись проектом «Сім’я, яка чекає». Крім того, організували так звані Women’s Club, який діє окремо для вдів та дружин учасників бойових дій.

Кому вже допомогли?

2016 року у центрі надали 1193 допомоги за Програмою оздоровлення дітей, прийняли 657 пакетів документів щодо Програми захисту учасників АТО, які є мешканцями Львова, надав 1191 інформаційну, 1602 психологічні та 1510 юридичних консультацій. За 2017 рік цифри такі: надано 2599 інформаційних, 274 психологічних, 648 юридичних послуг, а також отримано 1449 пакетів документів щодо Програми захисту учасників АТО.

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національно фонду на підтримку демократії NED