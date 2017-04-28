Водій «похвалився» львівським патрульним, що вживав наркотичні речовини

Учора близько 5 години ранку екіпаж патрульної поліції помітив транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху. Патрульні зупинили автомобіль і попросили водія показати документи. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Під час спілкування інспектори помітили в чоловіка ознаки сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку, проте водій відмовився. Він аргументував свою відмову тим, що вживав декілька днів тому наркотичну речовину – амфетамін, а перевірка може це показати. Патрульні ще раз запропонували пройти перевірку та попередили про відповідальність, але водій відмовився. На 24-річного чоловіка склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та постанову за порушення правил дорожнього руху.