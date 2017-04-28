Вітамінізуємось чи отруюємось?

Розпочався сезон ранньої городини: прилавки наповнені овочами, з яких готуємо свіжі салати, а в лабораторіях перевірки ветеринарно-санітарної експертизи робота кипить, щоб міські лікарні не поповнювалися пацієнтами з харчовими отруєннями.

Чому ранні овочі становлять небезпеку та що робити, щоб не нашкодити своєму здоров’ю, «Львівська газета» дізналася у працівників лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на двох найбільших ринках Львова: «Шувар» та Привокзальний.

Заходимо в центральний вхід ринку «Шувар», проходимо крізь м’ясний корпус і опиняємося перед дверима лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Тут, у невеликому приміщенні, де є багато колбочок і пляшок з розчинами, щодня перевіряють рослинну продукцію на придатність до споживання.

0 10.00 ранку нас зустрічає завідувач лабораторії ринку «Шувар» Андрій Остап’юк. Зараз перевірку вже закінчено, адже торгівля розпочалася значно раніше.

Результати не тішать: 30% усієї продукції ранньої городини (кріп, огірки, редиска тощо) містять нітратів більше від норми. Найбільші проблеми з капустою та редискою, в яких кількість нітратів є саме біля кореня.

За словами працівників лабораторії, помідори наразі є доброякісні, і загалом ці овочі дуже рідко не проходить перевірку. Цікаво, що найчастіше перевищену норму нітратів містять українські продукти, а привезені з-за кордону – у нормі.

Як нітрати можуть нашкодити нашому організму?

Нітрати – природний компонент продуктів рослинного походження, є в усіх видах овочів, але для кожного з них є певна норма. Наприклад, редиска повинна містити їх 1200 мг/кг, капуста – 800 мг/кг, огірки – 200 мг/кг тощо. Перевищена кількість нітратів є небезпечною для здоров’я та викликає харчові отруєння.

Перевищена кількість уживаних нітратів може перетворитися на нітрити, які, крім отруєння, можуть призвести до кисневого голодування клітин і тканин.

«Найбільшій небезпеці піддаються діти. Доросла людина може з’їсти ту саму редиску з чимось і нічого не буде, а дитина, організм якої ще слабкий, навіть від однієї штучки може потрапити в лікарню. До групи ризику належать і люди похилого віку та, звісно, ті, хто має шлунково-кишкові захворювання», – коментують представники лабораторії перевірки овочів Привокзального ринку.

Як відбувається перевірка

Етап перший – отримання товару

Продукцію, що поступає на ринки, спочатку досліджують і тільки після того, як буде підтверджено, що все добре, представник може отримати місце для продажу. На ринку «Шувар», який є гуртовим, ситуація інакша: машина відразу заїжджає на ринок, а потім до неї підходять представники лабораторії.

Важливим фактом є те, що продукцію перевіряють не вся, а лише частину. Є норми її відбору, що закріплені у 833-й постанові Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень. Лікар власноруч бере зразки стільки, скільки зазначено в постанові. Наприклад, як написано в документі, для картоплі це 2-3 середні бульби, для свіжої зелені – 50 грамів тощо.

Етап другий – перевірка

Перевірити наявність нітратів в овочах можна двома способами: за допомогою нітрато-тестера чи власне в лабораторії. У першому випадку, потрібно всього лиш проколоти продукт приладом, що продемонструє показники. Щоправда, треба пам’ятати, що прилад має похибку приблизно 30 відсотків.

Інший варіант – лабораторія, де для перевірки застосовують спеціальні хімічні речовини, й результати є більш точними. Її послуги є платними, проте тільки в лабораторії власник продукції можете отримати всі необхідні документи для продажу товару.

За правилами, лабораторії мають бути на кожному офіційному ринку, адже це є одна з умов, щоб його відкрити. У Львові їх нараховують 23. Щоправда, є стихійні ринки, які існують біля офіційних, де бабці, які не хочуть чи не можуть платити за місце торгівлі та перевірку, продають свою продукцію. Ці товари перевірку не проходять, отож можуть бути небезпечними для здоров’я.

Крім перевірки продуктів на нітрати, працівники лабораторії перевіряють у власника:

1) санітарний паспорт автотранспорту (якщо продаж йде з вантажної автівки): він повинен відповідати нормам для зберігання продуктів;

2) медичну книжку продавця, що підтверджує, що він не хворіє на інфекційну хворобу та має доступ до контакту з продукцією.

Етап третій – результати

«Перевірка продукції на ринках Львова відбувається щодня. Щоправда, різниці в результатах між ринками майже нема, адже більшість товарів спочатку надходить на «Шувар», а вже потім розповсюджуються на інші місця продажу», – коментують представники лабораторії перевірки овочів Привокзального ринку. Якщо кількість нітратів перевищена, представники лабораторії складають акт про недопущення товару до реалізації, який передають до адміністрації ринку. Згідно з ним, адміністрація відправляє машину додому.

«Раніше ми вилучали цю продукцію та утилізовували, але зараз в нас немає такого права. Тож ми віддаємо товар його власникові, однак не можемо бути впевнені, що він не знайде інше місце, щоб таки продати свої продукти», – каже завідувач лабораторії на ринку «Шувар» Андрій Остап’юк.

Якщо кількість нітратів у нормі, власник отримає місце для торгівлі та спеціальний документ, що підтверджує проходження перевірки.

«Кожному продавцеві видають на руки експертний висновок, в якому зазначено номер продукції, прізвище підприємця, номер автомобіля або торгового місця, те, яка саме в нього продукція, вміст нітратів (доброякісна чи недоброякісна), органолептична оцінка – зовнішній вигляд продукції, запах, колір, смак й тому подібне. Кожен продавець товарів рослинного походження має цей висновок про проходження дослідження й на вимогу будь-якого покупця має його пред’явити. Якщо висновку нема, то продукція або ще не проходила дослідження, або має перевищену кількість нітратів», – зазначає Андрій Остап’юк.

Як убезпечити свій організм від дози нітратів?

На смак та зовнішній вигляд продукт з перевищеною кількістю нітратів відрізнити неможливо. Найкращий спосіб убезпечити себе та своїх рідних – дочекатися сезону. Проте, якщо вже дуже хочеться , рекомендуємо прислухатися до деяких порад:

1. Перед споживанням радимо вимочити овочі, адже нітрати бояться води, тому навіть після однієї години їх кількість стає значно менша.

2. Найбільше нітратів є при корені, тому краще позбуватися цієї частини овочів.

3. Купуйте овочі на ринках, де є лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.

Фото Володимира Дубаса

Цей матеріал було підготовлено в рамках Програми міжредакційних обмінів за підтримки Національного фонду на підтримку демократії NED.