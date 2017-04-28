В Яворівському районі відкрили сонячну електростанцію «Озерна»

Сьогодні, 28 квітня, в Яворівському районі відкрили наземну фотоелектричну сонячну електростанцію «Озерна». Електростанція вироблятиме екологічно чисту електроенергію, яка в подальшому забезпечить отримання прибутку від продажу за «зеленим» тарифом.

«Це відкриття стає талісманом енергозбереження у якості інвестицій дорожньої карти на Львівщині, в Україні, на перспективу», – зазначив під час урочистого відкриття електростанції перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Створення сонячної електростанції збільшить частку альтернативної енергії в електроенергетиці України та знизить рівень використання вуглеводневих енергоносіїв при виробництві електричної енергії. Розмір інвестицій – 10 000 000$.

«Сьогоднішні 10 МВт – це символічний позитивний внесок в енергетичну незалежність держави. Справами ми демонструємо, що Україна росте, розвивається, і в ній здатні функціонувати модерні сучасні технології», – наголосив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Електростанція займає площу 14,6 га, а загальна потужність встановлених сонячних панелей (фотоелектричних модулів JASolar) становить 9,9 МВт. СЕС вироблятиме близько 11 000 000 кВт/год. на рік.