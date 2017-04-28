В області реалізують ще 75 мікропроектів

У п’ятницю, 28 квітня, Конкурсна рада розподілила додаткові 10 млн. грн., виділених обласною радою в межах Програми з проведення конкурсу мікропроектів місцевого розвитку 2017.

За ці кошти в області вдасться реалізувати ще 75 проектів.

Розподіл коштів здійснено, виходячи з попереднього рішення КР щодо першочергового дофінансування «освітньої галузі» та 29 соціально важливих проектів.

Як зазначив начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та ЗЕЗ Іван Собко, розподіл 10 млн. грн. виглядає наступним чином:

– освітня галузь – 4,6 млн. грн., що дасть можливість дофінансувати 37 проектів. З переліком можна ознайомитися тут.

– соціально важливі проекти – 4,4 млн грн. (29 проектів). Перелік тут

– вуличне освітлення – 950 тис. грн. – (9 проектів). Перелік тут.

За підсумками засідання КР затвердила 75 потенційних переможців та зобов’язала їх до 31 травня 2017 року надіслати в секретаріат КР (microproekt@gmail.com) належно завірені скан-копії рішень сесій органів місцевого самоврядування про забезпечення бюджетного співфінансування.

Як зазначив заступник голови облради Володимир Гірняк, ті, хто з 75 потенційних переможців до визначеного терміну не подадуть цих рішень, вибудуть з переліку.

Також за пропозицією співголів КР було дано доручення секретаріату до 1 липня 2017 року опрацювати зміни та доповнення до діючої Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів на 2018 рік.