У Львові обговорюють використання вільного програмного забезпечення

Сьогодні, 28 квітня, у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулося відкриття і пленарне засідання VII Міжнародної науково-практичної конференції «FOSS LVIV- 2017».

Організатором конференції є факультет електроніки та комп’ютерних технологій. У конференції беруть участь розробники, користувачі, IT-менеджери та вчені, які цікавляться використанням вільного програмного забезпечення. ПРО це інформує ЛНУ ім. Івана Франка Офіційна сторінка.

За словами організаторів, основним завданням конференції є забезпечення ефективного спілкування та обміну інформацією між науковцями та експертами, обговорення перспектив розвитку вільного програмного забезпечення в діловому секторі, науці та освіті, а також сприяння виникненню нових проектів, спрямованих на поширення вільного програмного забезпечення.

Доповіді учасників конференції стосуються практичних аспектів розробки і впровадження програм, зниження вартості ліцензій та обслуговування інформаційних систем.

Учасників конференції привітав проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Віталій Кухарський, який наголосив на актуальності проведення заходу й обговоренні проблем відкритого програмного забезпечення.

«Найважливішим аспектом конференції є формування культури інтелектуальної власності, розвиток якої дасть можливість українським вченим інтегруватись у європейське та світове інформаційне співтовариство. Упровадження автоматизації управління університетом стимулює підвищення якості освіти і згодом матиме позитивні результати для усіх представників академічної спільноти», – зауважив Віталій Михайлович.

Доцент кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій факультету електроніки та комп’ютерних технологій ЛНУ Григорій Злобін розповів про цьогорічну мету «FOSS Lviv» та представив учасників пленарного засідання.

Конференція «FOSS Lviv-2017» триватиме до 30 квітня 2017 року.