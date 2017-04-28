У квітні 98 учасників АТО отримають одноразову допомогу в розмірі 100 тис. грн.

У межах «Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції» 98 учасників АТО отримають одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. у березні. Сьогодні виконавчий комітет ухвалив рішення про виділення з міського бюджету на ці потреби 9 800 000 грн.

Нагадаємо, «Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції» (ухвала № 1177 від 20.10.2016) діятиме у Львові до 2020 року, впродовж яких відбуватиметься прийом документів і виплата коштів. На виплату матеріальної допомоги у міському бюджеті виділять 410 млн. грн.: 10 млн. виділили у 2016 році і по 100 млн. виділятимуть кожного наступного року до 2020 року. Це означає, що в 2017 році ця допомога буде виплачена 1000 учасникам АТО. Так само по 1000 учасників АТО отримають виплати у 2018-му, 2019-му і 2020-му роках.