У центрі Львова свічками виклали мапу Закерзоння

Сьогодні на Львівщині вшанували 70-ті роковини трагічних подій операції «Вісла» – примусової депортації українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляшшя.

Удень пам’ять жертв тих подій вшанували покладанням квітів до пам’ятних місць. А ввечері на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулась акція «Свіча пам’яті», учасники якої виклали свічками мапу Закерзоння.

Опісля керівники області та міста спільно з представниками громадськості вшанували пам’ять жертв депортацій хвилиною мовчання.

Довідково. Операція «Вісла» – виселення автохтонного українського населення південно-східної Польщі з теренів Закерзоння – Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Південного Підляшшя, реалізоване комуністичною владою у квітні-липні 1947 року.