У центрі Львова облаштують фан-зону для перегляду Євробачення

Розмістять її на площі перед Оперним театром

Сьогодні виконком Львівської міськради затвердив проект фан-зони для трансляції пісенного конкурсу «Євробачення» на проспекті Свободи – від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької до пам’ятника Т. Шевченку – у період з 6 до 13 травня 2017 року, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Виконавчий комітет погодив розміщення фан-зони на тиждень. Відтак, буде встановлено спеціальна екранна конструкція на проспекті Свободи, біля Оперного театру, на якій транслюватиметься півфінали та фінал пісенного конкурсу. Також трансляції проводитимуть з грінрумів артистів, показуватимуть щоденник «Євробачення» та інші супроводжуючі події. Організатори планують окрім трансляції з Києва зробити ще й окрему програму, щоб львів’яни та гості нашого міста, які відвідають фан-зону, не лише мали можливість спостерігати за тим, що відбуватиметься в Києві, а й мали певну додаткову атракцію.

Додам, що фан-зона буде комбінована з ярмарком», – зазначив Михайло Мороз, в. о. начальника управління культури ЛМР.

Режим роботи фан-зони для перегляду пісенного конкурсу «Євробачення»:

6, 7, 8 травня 2017 року – з 13.00 год. до 22.00 год.;

9, 11 травня (у дні півфіналів) – з 13.00 год. до 24.00 год.;

13 травня (фінал) – з 13.00 год. до 01.30 год.

«Фан-зона працюватиме з 6 до 13 травня, з 13.00 год. до 22.00 год. у звичайні дні та у дні півфіналу у подовженому режимі. Ми розраховуємо, що фан-зону відвідуватимуть щодня не менше, ніж 7-8 тис. осіб. Будуть облаштовані посадкові місця, де близько 500 місць буде у лаунж-зоні з еко-меблями. Наші партнери будуть організовувати різні культурно-розважальні заходи. Буде постійно працювати ведучий, який буде проводити конкурси, будуть виступати місцеві кавер-гурти, а також буде цікава атракція – співоча кав’ярня від одного з наших партнерів.

Ми підсилюємо патрулі та приватну охорону, яка працює на ярмарку. Будуть встановлені додаткові пости на вхідних групах. Вхід є безкоштовним, територія фан-зони не є обмежена жодними турнікетами, але на центральних входах будуть стояти охоронці, які перевірятимуть відвідувачів на наявність заборонених речей», – додала Ольга Гренюх, організатор фан-зони.

План-схема фан-зони