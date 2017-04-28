У Бориславі у ДТП за участю п’яного водія постраждало троє людей

Унаслідок ДТП водії обох транспортних засобів та один пасажир отримали тілесні ушкодження

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 квітня, близько 22.50, на вулиці Трускавецькій у місті Борислав.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фолькcваген Т2», 30-річний мешканець Борислава, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Форд Мондео» під керуванням 62-річної жительки міста Борислава.

Внаслідок автопригоди жінка-водій отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта, забій лівого плечового суглобу».

У водія «Фольксвагена» медики діагностували: «закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану правої щоки, забій грудної клітки, садна обличчя, алкогольне сп’яніння». У пасажира, 21-річного жителя Борислава, – «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівої брови та садна обличчя».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.