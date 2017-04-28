Степан Кубів відвідав агрофорум у Львові

Перший віце-прем’єр зауважив, що модернізація та підтримка фермерських господарств повинна бути для Львівщини одним із основних чинників розвитку

Сьогодні, 28 квітня, на Львівщину із робочим візитом прибув перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів. Він, зокрема відвідав агрофорум “АГРОПОРТ Захід Львів 2017”, повідомляє прес-служба ЛОДА.

“Агропромисловий сектор Львівщини та України загалом має велику перспективу унаслідок модернізації галузі та залучення інвестицій. І представники 12 країн, присутні тут, на агрофорумі, підтверджують увагу до вашої області та її можливостей. – зазначив на заході Степан Кубів. – На сьогодні загалом важливими є розвиток кооперативногро руху, підтримка індивідуальних селянських господарств та розвиток органічної продукції”.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка продякував у особі Степана Кубіва уряду за чітку позицію та стабільність у співпраці зі Львівщиною та зауважив, що одним із найбільшим промоутером області в агропромисловому секторі має стати ягідництво.

Також очільник Львівщини зазначив: “Дуже важливо, аби сьогодні Львівщина стала хорошою платформою для дискусій, зокрема у питаннях впливу клімату на зміну виробництва відповідної продукції та щодо обрання правильної методики та технології виробництва”.

Нагадаємо, 27 квітня, у Львові, на території аеропорту “Львів”, стартував один із найбільших у Східній Європі агрофорумів “АГРОПОРТ Захід Львів 2017”. Він зорієнтований на розвиток потенціалу дрібних та середніх виробників аграрного сектору, а також промоцію виробничого потенціалу підприємств харчової промисловості Львівської області.