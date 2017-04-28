Сміттєпереробний завод у Львові побудують не раніше ніж 2021 року

Проект поводження з твердими побутовими відходами для міста розробляють французи

Сьогодні, 28 квітня, депутатам Львівської міської ради представили попередній проект (дорожню карту ) від французька компанія Egis щодо Грибовицького сміттєзвалища, розказали про стратегію поводження з відходами у Львові, а також презентували проект сміттєпереробного комплексу і рекультивації тіла смітєзвалища в Грибрвичах.

Загалом програма розрахована на 4 роки. При цьому завод планують побудувати не раніше 2021 року. Про це на свій сторінці у Фейсбуці написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.



Нагадаємо, 17 березня Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з французькою компанією Egis щодо проекту поводження з твердими побутовими відходами, зокрема підготовки комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами, включаючи об’єкти збору, переробки, утилізації ТПВ у Львові. З часу підписання меморандуму про співпрацю, над підготовкою комплексного дослідження та стратегії міста у сфері поводження з відходами у Львові працюють фахівці французької компанії Egis. Компанія розробляє дослідження «Міська стратегія поводження з твердими побутовими відходами для міста Львова: техніко-економічне обґрунтування інтегрованої системи поводження з ТПВ, включаючи збір відходів, переробку та утилізацію». Фінансується це дослідження грантовими коштами в сумі 650 тис євро від Фонду вивчення та підтримки приватного сектору (FASEP) генерального казначейства Франції.