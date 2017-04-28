Після травневих свят розпочнуть ремонт вул. Чернівецької

Після травневих свят, а саме після 9 травня, заплановано розпочати роботи з капітального ремонту вул. Чернівецької з кільцем розвороту трамвая.

Про це повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Ремонтні роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Онур». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор». Орієнтовна вартість робіт 1 млн. євро.

Нагадаємо, у 2017 році ЛКП «Львівавтодор» проводитиме реконструкцію пл. І. Франка; реконструкцію вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної); будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Також реконструкцію вул. Личаківської (від вул. І. Мечникова до вул. Пасічної (з кільцем розвороту трамвая).

Також цього року виконають роботи з підготовки проектних-кошторисної документації для майбутніх робіт. Мова йде про замовлення і коригування 13 проектів, щоб з наступного року розпочати будівельні роботи на вул. Шевченка, вул. Хуторівка, вул. Бандери, вул. Антоновича, пл. Двірцева, вул. Ряшівська, будівництво від вул. Суботівської до Рясного, вул. Гетьмана Мазепи, реконструкція перехрестя Стрийська-Наукова-Хуторівка – тобто облаштування кільцевого руху. І реконструкція транспортного вузла шляхопроводу по вул. Б.Хмельницького.