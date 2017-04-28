Підземний перехід на Стрийській – Володимира Великого передадуть у комунальну власність міста

Виконавчий комітет ЛМР сьогодні ухвалив рішення про реєстрацію права комунальної власності на підземний пішохідний перехід на вул. Стрийській, 45 – вул. Володимира Великого.

Відповідно до рішення, підземний пішохідний перехід загальною площею 381,6 кв. м, згідно з технічним паспортом, складеним Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» від 28.03.2017 за інвентарним № 697, передають у комунальну власність територіальній громаді Львова в особі Львівської міської ради, а саме: управління комунальної власності департаменту економічного розвитку ЛМР має вжити заходів для реєстрації у встановленому порядку права комунальної власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Як повідомили у Сихівській райадміністрації, підземний період на вул. Стрийська, 45 – Володимира Великого потребує ремонту. Проте сьогоднішнє рішення виконавчого комітету про реєстрацію права комунальної власності на цей підземний пішохідний перехід ще буде винесено на розгляд сесії міської ради. Після затвердження ухвали депутатами ЛМР буде визначено обсяг робіт, який потрібно провести у підземному переході, і кошти на їх виконання.

Нагадаємо, аби впорядкувати пішохідний рух на перехресті вулиць Стрийська, 45 – Володимира Великого та передати в комунальну власність підземний перехід, Львівська міська рада подала клопотання в Господарський суд Львівської області про вирішення питання щодо передачі підземного переходу у власність територіальної громади м. Львова.

Однак, як було зазначено у рішенні суду, право власності на підземний перехід за відкритим акціонерним товариством «Пасавтопром» (ВАТ «Львівський автобусний завод») не зареєстровано, а відтак клопотання ЛМР, на думку суду, було необґрунтованим.

Юридичний департамент ЛМР скерував лист у ОКП ЛОР «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» щодо виготовлення технічного паспорта на приміщення підземного пішохідного переходу на перехресті вулиць Стрийська, 45 – Володимира Великого. Відтак після отримання актуальної технічної документації з’явилася можливість вирішення питання прийняття у комунальну власність територіальної громади Львова цих приміщень, шляхом винесення на розгляд виконавчого комітету Львівської міської ради відповідного проекту рішення.