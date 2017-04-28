На Сихові встановлять меморіальну таблицю Андрієві Білику

На фасаді навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Сихівська» встановлять меморіальну таблицю учасникові антитерористичної операції Андрію Білику.

Таке рішення погодили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, повідомляє прес-служба ЛМР.

Андрій Білик – уродженець села Дубровиці Яворівського району. Народився 8 липня 1984 року, проживав у Львові, призваний до війська у лютому 2015 року, службу проходив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні.

Загинув, захищаючи територіальну цілісність України, в зоні АТО 22 листопада. У новітнього українського героя залишились батьки.