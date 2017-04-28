На Львівщині хочуть зробити еко-ферми об’єктами гастротурів та екскурсій

Гастрономію Львівщини інтегруватимуть у туристичний сектор

Розвиток Львівщини у кулінарному та культурному напрямку обговорили на круглому столі «Гастрономічна Львівщина: міжгалузеве партнерство заради сталого розвитку». Захід відбувся 27 квітня, у межах AGROPORT 2017 та святкування оголошеного ООН 2017-го Міжнародного року сталого туризму в інтересах розвитку.

«Цей рік оголошено Міжнародним роком сталого туризму, тому акцент здійснили саме на інтеграцію гастрономії у туристичний сектор. Зараз на Львівщині функціонує 1058 фермерських господарств, 14 операторів органічної продукції та розроблено 5 гастромаршрутів Дрогобицьким, Городоцьким, Мостиським, Яворівським районами та містом Львів. З кожним роком ця кількість зростає і нашим пріоритетним завданням є створення необхідних умов для приймання туристів, а також створення якісного туристичного продукту на еко-фермах. Необхідно, аби такі еко-ферми були об’єктами гастротурів та екскурсійних програм», – повідомила начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.

За її словами, це забезпечить новий потік туристів, підвищить розвиток економіки та культури області, а також утвердить Львівщину як нову гастрономічну дестинацію. Посадовець також зазначила, що на круглому столі обговорили ефективні методи того, як забезпечити сталий розвиток сільських територій і надати імпульс до розвитку їх економіки. Крім того, обговорили розвиток зеленого туризму та партнерство у сфері Local Food і HoReCa.