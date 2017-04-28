На благодійному аукціоні «Джерела» продали 32 картини

У Львові відбувся благодійний аукціон, організований центром «Джерело»

Учора, 27 квітня, у Львові відбувся VII традиційний благодійний аукціон живопису «Ті, що малюють серцем», який організовував Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» та GORCHYN LUXURY CONCEPT HOUSE. На аукціон виставили 32 картини, авторами яких є 6 молодих художників з особливими потребами, які займаються в художній студії Майстерень для молоді в центрі «Джерело». Всі картині були продані. Загалом було зібрано 110 тисяч гривень.

Команда організаторів висловлює щиру подяку кожному, хто долучився до доброї справи. «Радіємо, що маємо так багато справжніх друзів, які допомагають, цікавляться, долучаються до діяльності «Джерела». Робити добро просто!» – зазначають організатори.

Довідка. Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснований в 1993 році з ініціативи батьків дітей з особливими потребами та волонтерів з Канади. За 23 роки роботи Центру допомогу отримали близько 5 000 дітей і молоді, віком від кількох тижнів до 35 років. Сьогодні тут щодня займаються 150 осіб, 200 родин у місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку. Всі послуги Центру – безкоштовні.

Центр «Джерело» частково фінансують із комунального бюджету міста Львова та здебільшого з благодійних надходжень.